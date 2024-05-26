В Херсонской области подросток пострадал при взрыве ракеты
При взрыве ракеты в Херсонской области разрушен дом, пострадал подросток
Ж/д вокзал в Херсоне. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tatka Alekseeva
От взрыва ракеты в Херсонской области пострадал несовершеннолетний. Речь идёт, вероятно, о снаряде Storm Shadow. Об этом сообщает РИА "Новости", ссылаясь на источник в силовых структурах.
Уточняется, что ранения в результате прилёта ракеты по селу Подо-Калиновка получил подросток 2009 года рождения. На данный момент он госпитализирован в Скадовскую больницу с диагнозом минно-взрывная травма и осколочными ранениями. Также разрушен жилой дом. По сообщениям силовых структур, военных объектов в жилом секторе населённого пункта нет.
Ранее Life.ru рассказывал, что ВСУ атаковали два села Грайворонского городского округа с применением дронов-камикадзе. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, первый беспилотник ударил по движущемуся автомобилю в селе Безымено. В результате сброса осколочного боеприпаса пострадал водитель.