Девятый за сутки беспилотник ВСУ уничтожен над Белгородской областью
Украинские боевики вновь попытались атаковать Белгородскую область с применением беспилотника самолётного типа. К счастью, дрон не достиг своей цели, так как был уничтожен дежурными системами ПВО, сообщили в Минобороны РФ.
Зенитные комплексы поразили БПЛА примерно в 20:40. О каких-либо последствиях падения обломков и пострадавших в военном ведомстве не упомянули.
Напомним, что 30 мая приспешники киевского режима уже пытались прорвать эшелонированную ПВО Белгородчины. В ходе отражения воздушных атак над регионом были уничтожены восемь дронов.
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