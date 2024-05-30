Умерла Анастасия Заворотнюк
Гибель президента Ирана
Покушение на премьера Словакии

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 мая, 19:41

Девятый за сутки беспилотник ВСУ уничтожен над Белгородской областью

Украинские боевики вновь попытались атаковать Белгородскую область с применением беспилотника самолётного типа. К счастью, дрон не достиг своей цели, так как был уничтожен дежурными системами ПВО, сообщили в Минобороны РФ.

Зенитные комплексы поразили БПЛА примерно в 20:40. О каких-либо последствиях падения обломков и пострадавших в военном ведомстве не упомянули.

Российская ПВО сбила украинский дрон над Краснодарским краем
Российская ПВО сбила украинский дрон над Краснодарским краем

Напомним, что 30 мая приспешники киевского режима уже пытались прорвать эшелонированную ПВО Белгородчины. В ходе отражения воздушных атак над регионом были уничтожены восемь дронов.

Обложка ©

VK / Минобороны РФ

Илья Пушкарев
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Происшествия
  • Белгородская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров