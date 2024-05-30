ПВО сбила четыре украинских беспилотника над Белгородской областью

Средства противовоздушной обороны РФ около 14:00 уничтожили четыре украинских беспилотника над территорией Белгородской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Чуть позже губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что атаке дронов ВСУ подверглись два населённых пункта в Шебекинском городском округе. К счастью, никто из мирных жителей не пострадал.

"В посёлке Красное после взрыва загорелось транспортное средство — огнём повреждено полностью. В Шебекине БПЛА упал в черте города с последующей детонацией. Обошлось без последствий на земле", — написал он в телеграм-канале.