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30 мая, 12:03

ПВО сбила четыре украинских беспилотника над Белгородской областью

Средства противовоздушной обороны РФ около 14:00 уничтожили четыре украинских беспилотника над территорией Белгородской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Чуть позже губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что атаке дронов ВСУ подверглись два населённых пункта в Шебекинском городском округе. К счастью, никто из мирных жителей не пострадал.

"В посёлке Красное после взрыва загорелось транспортное средство — огнём повреждено полностью. В Шебекине БПЛА упал в черте города с последующей детонацией. Обошлось без последствий на земле", — написал он в телеграм-канале.

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Также сегодня ВСУ дважды атаковали заправочную станцию в селе Замостье Грайворонского городского округа Белгородской области с помощью дронов-камикадзе, в результате пострадал один человек. Само здание АЗС также повреждено.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / twintyre

Александра Вишнякова
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