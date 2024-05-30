ВСУ дважды атаковали заправку дронами в Белгородской области

ВСУ дважды атаковали заправочную станцию в селе Замостье Грайворонского городского округа Белгородской области с помощью дронов-камикадзе, в результате пострадал один человек. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

"В результате падения первого дрона с последующей детонацией пострадал мирный житель. У мужчины закрытая черепно-мозговая травма, осколочные ранения лица и нижних конечностей, участники территориальной самообороны пострадавшего доставили в Грайворонскую ЦРБ", — рассказал он в телеграм-канале.

На АЗС выбиты стёкла и повреждены навес и фасад, также осколками посечены легковой автомобиль и трактор. При второй атаке была повреждена заправочная колонка, но возгорания удалось избежать.