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Регион
30 мая, 08:09

ВСУ дважды атаковали заправку дронами в Белгородской области

ВСУ дважды атаковали заправочную станцию в селе Замостье Грайворонского городского округа Белгородской области с помощью дронов-камикадзе, в результате пострадал один человек. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

"В результате падения первого дрона с последующей детонацией пострадал мирный житель. У мужчины закрытая черепно-мозговая травма, осколочные ранения лица и нижних конечностей, участники территориальной самообороны пострадавшего доставили в Грайворонскую ЦРБ", рассказал он в телеграм-канале.

На АЗС выбиты стёкла и повреждены навес и фасад, также осколками посечены легковой автомобиль и трактор. При второй атаке была повреждена заправочная колонка, но возгорания удалось избежать.

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А ранее сегодня, 30 мая, обломки сбитого беспилотника ВСУ рухнули на трансформаторную подстанцию в Краснодарском крае. Сооружение получило некритический ущерб.

Обложка ©

Telegram / Настоящий Гладков

Александра Вишнякова
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