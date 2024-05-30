Умерла Анастасия Заворотнюк
Гибель президента Ирана
Покушение на премьера Словакии

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 мая, 17:55

Ещё четыре украинских БПЛА сбили в небе над Белгородской областью

Российские средства противовоздушной обороны поразили четыре украинских дрона, с помощью которых киевский режим хотел осуществить террористическую атаку по объектам, расположенным на территории Белгородской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

"Около 20:20 мск <...> дежурными средствами ПВО четыре украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области", — говорится в сообщении.

"Мы в едином строю": Губернатор поделился ожиданиями белгородцев от спасительной санитарной зоны
"Мы в едином строю": Губернатор поделился ожиданиями белгородцев от спасительной санитарной зоны

За сегодня это уже не первая атака на регион. Ранее украинский БПЛА убил пассажира "газели" и ранил ещё девятерых человек возле Белгорода. С осколочными ранениями различных частей тела они доставлены в медицинские учреждения региона. Кстати, президента России Владимира Путина регулярно информируют об обстановке в регионе, заявил сегодня его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Spiffy Digital Creative

Николь Вербер
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Белгородская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров