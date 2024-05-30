Ещё четыре украинских БПЛА сбили в небе над Белгородской областью
Российские средства противовоздушной обороны поразили четыре украинских дрона, с помощью которых киевский режим хотел осуществить террористическую атаку по объектам, расположенным на территории Белгородской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
"Около 20:20 мск <...> дежурными средствами ПВО четыре украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области", — говорится в сообщении.
За сегодня это уже не первая атака на регион. Ранее украинский БПЛА убил пассажира "газели" и ранил ещё девятерых человек возле Белгорода. С осколочными ранениями различных частей тела они доставлены в медицинские учреждения региона. Кстати, президента России Владимира Путина регулярно информируют об обстановке в регионе, заявил сегодня его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
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