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Регион
30 мая, 15:33

"Мы в едином строю": Губернатор поделился ожиданиями белгородцев от спасительной санитарной зоны

Губернатор Гладков: Работы по созданию санитарной зоны у наших военных ещё очень много

Работа по созданию санитарной зоны в Харьковской области только началась, и жители Белгородской надеются, что скоро ощутят от неё эффект. Об этом корреспонденту Life.ru рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков, который сегодня на церемонии в Кремле получил орден Мужества из рук президента.

Работы по созданию санитарной зоны у наших военных ещё очень много, говорит Гладков. Видео © Life.ru

"Всё только началось, работы там нашим военным ещё много, поэтому удары, к сожалению, ещё продолжаются. Ждём успехов. Мы в едином строю", — сказал губернатор.

По словам Гладкова, вопросы безопасности местных жителей решаются властями региона каждый день. Буквально сегодня была информация и о разрушениях, и о пострадавших. Обстановка остаётся напряжённой, и сейчас вместе с жителями приграничных территорий прорабатываются вопросы, чтобы обезопасить детей, организовать для них летний отдых. В этом Белгородской области очень помогает правительство, которому собеседник Life.ru очень благодарен.

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Напомним, что буквально накануне школа в Белгородской области получила повреждения при ударе украинского дрона. Ещё один FPV-дрон украинской армии взорвался в селе Муром Шебекинского округа. Взрыв повредил частное домовладение.

Обложка ©

Life.ru

Марина Калегина
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