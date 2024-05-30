"Мы в едином строю": Губернатор поделился ожиданиями белгородцев от спасительной санитарной зоны
Губернатор Гладков: Работы по созданию санитарной зоны у наших военных ещё очень много
Работа по созданию санитарной зоны в Харьковской области только началась, и жители Белгородской надеются, что скоро ощутят от неё эффект. Об этом корреспонденту Life.ru рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков, который сегодня на церемонии в Кремле получил орден Мужества из рук президента.
Работы по созданию санитарной зоны у наших военных ещё очень много, говорит Гладков. Видео © Life.ru
"Всё только началось, работы там нашим военным ещё много, поэтому удары, к сожалению, ещё продолжаются. Ждём успехов. Мы в едином строю", — сказал губернатор.
По словам Гладкова, вопросы безопасности местных жителей решаются властями региона каждый день. Буквально сегодня была информация и о разрушениях, и о пострадавших. Обстановка остаётся напряжённой, и сейчас вместе с жителями приграничных территорий прорабатываются вопросы, чтобы обезопасить детей, организовать для них летний отдых. В этом Белгородской области очень помогает правительство, которому собеседник Life.ru очень благодарен.
Напомним, что буквально накануне школа в Белгородской области получила повреждения при ударе украинского дрона. Ещё один FPV-дрон украинской армии взорвался в селе Муром Шебекинского округа. Взрыв повредил частное домовладение.
Life.ru