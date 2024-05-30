Путина регулярно информируют об обстановке в Белгородской области, заявил Песков
Песков: Путин контактирует с Гладковым по поводу ситуации в Белгородской области
Президент России Владимир Путин находится в курсе того, что происходит в Белгородской области. Он регулярно получает соответствующую информацию, так как находится на связи с главой региона Вячеславом Гладковым. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Они часто на связи. Президент регулярно получает всю информацию", — сказал он РИА "Новости" в ответ на вопрос о планах главы государства провести отдельную встречу с губернатором.
Кстати, они виделись только сегодня. В Кремле состоялась торжественная церемония награждения, в ходе которой Путин наградил Гладкова орденом Мужества. Помимо него госнаграды также получили спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, мэр Москвы Сергей Собянин и другие.
Life.ru