Путина регулярно информируют об обстановке в Белгородской области, заявил Песков

Президент России Владимир Путин находится в курсе того, что происходит в Белгородской области. Он регулярно получает соответствующую информацию, так как находится на связи с главой региона Вячеславом Гладковым. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Они часто на связи. Президент регулярно получает всю информацию", — сказал он РИА "Новости" в ответ на вопрос о планах главы государства провести отдельную встречу с губернатором.