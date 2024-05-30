Украинский БПЛА убил пассажира "газели" и ранил ещё девятерых возле Белгорода Гладков: Дрон ВСУ ударил по "газели" под Белгородом, 1 пассажир погиб и 9 ранено 30 мая, 16:12 Дрон ВСУ ударил по пассажирской "газели" под Белгородом. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Украинские военные при помощи беспилотника атаковали пассажирскую "газель" возле села Зозули Белгородской области, в результате чего один человек погиб, ещё девять получили ранения. Об этом рассказал в телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Один мирный житель погиб до прибытия бригады скорой помощи. Его травмы были несовместимы с жизнью. Ещё девять человек пострадали: четыре женщины и пять мужчин. С осколочными ранениями различных частей тела они доставлены в медицинские учреждения региона", — уточнил чиновник.

"Газель" везла с работы сотрудников сельскохозяйственного предприятия. Водитель попытался спасти пассажиров и остановился у ближайшего укрытия, но украинский дрон-камикадзе именно в этот момент нанёс удар по людям.

Также сообщалось, что ВСУ дважды атаковали заправочную станцию в селе Замостье Грайворонского городского округа Белгородской области с помощью дронов-камикадзе, в результате пострадал один человек. Медики диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, осколочные ранения лица и нижних конечностей.

Авторы Татьяна Миссуми