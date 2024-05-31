Пожар на нефтебазе в Краснодарском крае потушен, пострадали два сотрудника
Нефтебаза в Темрюкском районе Краснодарского края. Обложка © Telegram / Фёдор Бабенков
В Темрюкском районе Краснодарского края из-за атаки беспилотников пострадали два сотрудника местной нефтебазы, сообщил в телеграм-канале глава района Фёдор Бабенков.
"В результате ЧП пострадали два сотрудника нефтебазы. Медики зафиксировали у мужчин нетяжёлые травмы, их здоровью ничего не угрожает", — заверил Бабенков, добавив, что возникший пожар полностью потушен.
Ранее российские средства противовоздушной обороны поразили четыре украинских дрона, с помощью которых киевский режим хотел осуществить террористическую атаку по объектам, расположенным на территории Белгородской области.