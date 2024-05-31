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Регион
31 мая, 04:09

Пожар на нефтебазе в Краснодарском крае потушен, пострадали два сотрудника

Нефтебаза в Темрюкском районе Краснодарского края. Обложка © Telegram / Фёдор Бабенков

Нефтебаза в Темрюкском районе Краснодарского края. Обложка © Telegram / Фёдор Бабенков

В Темрюкском районе Краснодарского края из-за атаки беспилотников пострадали два сотрудника местной нефтебазы, сообщил в телеграм-канале глава района Фёдор Бабенков.

"В результате ЧП пострадали два сотрудника нефтебазы. Медики зафиксировали у мужчин нетяжёлые травмы, их здоровью ничего не угрожает", — заверил Бабенков, добавив, что возникший пожар полностью потушен.

Три цистерны загорелись после атаки на нефтебазу в Краснодарском крае
Три цистерны загорелись после атаки на нефтебазу в Краснодарском крае

Ранее российские средства противовоздушной обороны поразили четыре украинских дрона, с помощью которых киевский режим хотел осуществить террористическую атаку по объектам, расположенным на территории Белгородской области.

Анатолий Симоненко
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