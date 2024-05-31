Пожар на нефтебазе в Краснодарском крае потушен, пострадали два сотрудника

В Темрюкском районе Краснодарского края из-за атаки беспилотников пострадали два сотрудника местной нефтебазы, сообщил в телеграм-канале глава района Фёдор Бабенков.

"В результате ЧП пострадали два сотрудника нефтебазы. Медики зафиксировали у мужчин нетяжёлые травмы, их здоровью ничего не угрожает", — заверил Бабенков, добавив, что возникший пожар полностью потушен.