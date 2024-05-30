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30 мая, 02:31
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На востоке Москвы горит склад на площади две тысячи квадратов

Склад загорелся в московском районе Новогиреево на площади 2000 квадратных метров. Внутри слышны громкие хлопки, пишет SHOT.

Пожар на складе на востоке Москвы. Видео Telegram / SHOT

Возгорание началось примерно в 4:20 утра на улице Мартеновской, на территории бывшего машиностроительного завода "Торос". Огонь быстро распространился по помещениям склада, известно, что уже обрушилась часть кровли и произошла деформация стен. В районе сейчас виден огромный столб чëрного дыма.

На месте работают пожарные расчёты, для тушения привлекли вертолёты. Пожару присвоен третий ранг сложности. Информации о пострадавших пока не было.

МЧС предупредило о повышенной угрозе пожаров в Москве из-за жары
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Ранее в Москве загорелся ЖК Loft River, который хотели снести ещё пять лет назад. В 2019 году Тушинский районный суд одобрил снос комплекса, но в 2021 году это решение отменили.

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Кадр видео SHOT

Артур Лапсаков
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