В Москве загорелся ЖК Loft River, который хотели снести ещё 5 лет назад
SHOT: Пожар начался в московском ЖК Loft River на берегу Сходни
В Москве горит ЖК Loft River, расположенный на берегу реки Сходни. Пожар произошёл в кровле четырёхэтажного здания, его площадь составляет 40 квадратных метров, пишет SHOT.
В Москве горит ЖК Loft River. Видео © SHOT
Огнеборцы уже приступили к тушению, но их задачу осложняет отсутствие гидрантов. Обсуждается вызов пожарного вертолёта.
Апарт-комплекс Loft River находится на территории природно-исторического парка "Москворецкий", и таким расположением недовольны многие москвичи, из-за чего был поставлен вопрос о его ликвидации. В 2019 году Тушинский районный суд одобрил снос комплекса, но в 2021 году это решение отменили.
Ранее Life.ru рассказывал о том, как в селе Мысы Пермского края сгорел частный жилой дом, погибли три человека. Всё произошло в ночь на 26 мая. Сотрудники экстренных служб нашли на пепелище останки 47-летнего мужчины, 59-летней женщины и десятилетнего ребёнка. Предположительно, это были дочь с отцом и бабушка ребёнка.