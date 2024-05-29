В Москве загорелся ЖК Loft River, который хотели снести ещё 5 лет назад

В Москве горит ЖК Loft River, расположенный на берегу реки Сходни. Пожар произошёл в кровле четырёхэтажного здания, его площадь составляет 40 квадратных метров, пишет SHOT.

В Москве горит ЖК Loft River. Видео © SHOT

Огнеборцы уже приступили к тушению, но их задачу осложняет отсутствие гидрантов. Обсуждается вызов пожарного вертолёта.

Апарт-комплекс Loft River находится на территории природно-исторического парка "Москворецкий", и таким расположением недовольны многие москвичи, из-за чего был поставлен вопрос о его ликвидации. В 2019 году Тушинский районный суд одобрил снос комплекса, но в 2021 году это решение отменили.