В российском регионе запретили ходить в лес

В Бурятии введён полный запрет на посещение лесов. Об этом сообщило Республиканское агентство лесного хозяйства (РАЛХ).

"Сегодня, 26 мая, на очередном заседании республиканского оперштаба участники совещания пришли к общему мнению: запретить гражданам доступ в лес", — сообщила пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

Уточняется, что в 2024 году более 90% всех лесных пожаров в Бурятии спровоцировало неосторожное обращение с огнём. Сейчас в республике установилась сухая жаркая погода, способствующая распространению возгораний.

"Просим жителей отнестись к данному решению с пониманием и соблюдать установленные правила. Только вместе мы сможем сохранить нашу тайгу", — обратился к гражданам руководитель Республиканского агентства лесного хозяйства Сергей Борошноев.

Нарушившим запрет физическим лицам грозит штраф в 40–50 тысяч рублей. Для должностных лиц предусмотрено наказание в размере 60–90 тысяч рублей, для юридических — от 600 тысяч до одного миллиона.