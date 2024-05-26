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Регион
26 мая, 04:38

В российском регионе запретили ходить в лес

РАЛХ: В Бурятии из-за пожаров полностью запретили посещать леса

В Бурятии введён полный запрет на посещение лесов. Об этом сообщило Республиканское агентство лесного хозяйства (РАЛХ).

"Сегодня, 26 мая, на очередном заседании республиканского оперштаба участники совещания пришли к общему мнению: запретить гражданам доступ в лес", — сообщила пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

Уточняется, что в 2024 году более 90% всех лесных пожаров в Бурятии спровоцировало неосторожное обращение с огнём. Сейчас в республике установилась сухая жаркая погода, способствующая распространению возгораний.

"Просим жителей отнестись к данному решению с пониманием и соблюдать установленные правила. Только вместе мы сможем сохранить нашу тайгу", — обратился к гражданам руководитель Республиканского агентства лесного хозяйства Сергей Борошноев.

Нарушившим запрет физическим лицам грозит штраф в 40–50 тысяч рублей. Для должностных лиц предусмотрено наказание в размере 60–90 тысяч рублей, для юридических — от 600 тысяч до одного миллиона.

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Ранее сообщалось, что в Улан-Удэ из-за сильного лесного пожара в черте города вводился режим ЧС. По словам мэра Игоря Шутенкова, горело более 25 гектаров леса вблизи станции Дивизионной. Тушение было осложнено гористой местностью.

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Telegram / Лесное хозяйство Бурятии

Лариса Сафронова
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