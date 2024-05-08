Режим ЧС ввели в Улан-Удэ из-за сильного лесного пожара в черте города
Горящий лес вблизи станции Дивизионная в Улан-Удэ. Обложка © Telegram / igorshutenkov
Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) ввели в Улан-Удэ из-за сильного лесного пожара в черте города. Об этом сообщил мэр Игорь Шутенков.
Видео тушения лесного пожара вблизи станции Дивизионная в Улан-Удэ. Видео © Telegram / igorshutenkov
"Горит более 25 гектаров леса вблизи станции Дивизионная, для привлечения дополнительных сил и средств для локализации и тушения лесного пожара вводим режим ЧС", — написал он в телеграм-канале.
В ликвидации возгорания задействовано 48 человек городских спасателей, федеральной пожарной службы, а также местного лесничества. Градоначальник заверил, что пожар не угрожает жилым домам и объектам инфраструктуры. Также Шутенков подчеркнул, что держит ситуацию на личном контроле. Как уточнили в региональном главке МЧС России, в районе станции Дивизионная горит трава и лесная подстилка. При этом тушение осложняется гористой местностью.
А ранее Life.ru сообщал, что в Новосибирской области 13-летний подросток в одиночку потушил природный пожар, тем самым не дав его посёлку сгореть. Пламя мальчик увидел из окна школы на уроке, после чего отправился в лес на разведку.