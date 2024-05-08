Режим ЧС ввели в Улан-Удэ из-за сильного лесного пожара в черте города

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) ввели в Улан-Удэ из-за сильного лесного пожара в черте города. Об этом сообщил мэр Игорь Шутенков.

Видео тушения лесного пожара вблизи станции Дивизионная в Улан-Удэ. Видео © Telegram / igorshutenkov

"Горит более 25 гектаров леса вблизи станции Дивизионная, для привлечения дополнительных сил и средств для локализации и тушения лесного пожара вводим режим ЧС", — написал он в телеграм-канале.