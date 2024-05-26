В Пермском крае три человека погибли при пожаре в частном доме
В пермском селе Мысы при пожаре погибло три человека
Выгоревший дом в селе Мысы. Обложка © Telegram / СУ СК по Пермскому краю
В селе Мысы под Пермью во время пожара погибло три человека, возбуждено уголовное дело. О трагедии сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.
По данным ведомства, возгорание произошло в ночь на 26 мая в частном доме. На месте ЧП были найдены тела трёх человек: 47-летнего мужчины, 59-летней женщины и десятилетнего ребёнка. По некоторым данным, погибли девочка, её отец и бабушка. Причины пожара сейчас выясняются.
"По факту гибели людей во время пожара возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам)", — говорится в сообщении.
Ранее Life.ru писал, что в Подольске случился мощный пожар на складе с газовыми баллонами. Местные жители утверждают, что перед этим слышали взрыв. Дым от пожара был виден за несколько километров от места происшествия. Позже спасатели ликвидировали открытое горение.