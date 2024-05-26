В Пермском крае три человека погибли при пожаре в частном доме

В селе Мысы под Пермью во время пожара погибло три человека, возбуждено уголовное дело. О трагедии сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

По данным ведомства, возгорание произошло в ночь на 26 мая в частном доме. На месте ЧП были найдены тела трёх человек: 47-летнего мужчины, 59-летней женщины и десятилетнего ребёнка. По некоторым данным, погибли девочка, её отец и бабушка. Причины пожара сейчас выясняются.

"По факту гибели людей во время пожара возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам)", — говорится в сообщении.