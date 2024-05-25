В Сакском районе Крыма ликвидировали пожар в частном коттедже
В Сакском районе Крыма ликвидировали пожар в частном коттедже. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС.
"В 12:45 мск [объявлена] полная ликвидация пожара", — рассказали в ведомстве журналистам.
Напомним, пожар в селе Прибрежное разгорелся утром 25 мая. Дым пошёл на дорогу, власти были вынуждены ограничить движение по ней. К тушению привлекали 45 человек и 13 единиц техники. Пострадавших нет.
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