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Регион
25 мая, 13:52

В Сакском районе Крыма ликвидировали пожар в частном коттедже

В Сакском районе Крыма ликвидировали пожар в частном коттедже. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС.

"В 12:45 мск [объявлена] полная ликвидация пожара", — рассказали в ведомстве журналистам.

В карельском селе из-за падения столба ЛЭП загорелось 17 зданий
В карельском селе из-за падения столба ЛЭП загорелось 17 зданий

Напомним, пожар в селе Прибрежное разгорелся утром 25 мая. Дым пошёл на дорогу, власти были вынуждены ограничить движение по ней. К тушению привлекали 45 человек и 13 единиц техники. Пострадавших нет.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / NickolayV

Матвей Константинов
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