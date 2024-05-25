В карельском селе из-за падения столба ЛЭП загорелись 17 зданий

В Карелии из-за пожара в селе в Гридино горели 15 домов и дач, здания администрации и клуба. Об этом сообщил премьер-министр правительства региона Александр Чепик.

В Карелии горели 17 зданий в результате пожара. Видео © Telegram / Прокуратура Республики Карелия

По предварительной информации, пожар начался после падения из-за ветра электрического столба. В результате произошло замыкание и загорелась сухая трава. Сотрудники МЧС и добровольцы с помпой тушили пожар в Гридино.

Обстановка в Карелии в результате пожара. Фото © Telegram / Прокуратура Республики Карелия

"В результате пострадало 17 объектов, из них 15 домов, здание администрации, здание клуба. Из 15 домов 13 используются в виде дач, два дома являются жилыми. В них проживало 4 человека — две семьи. Они находятся сейчас у своих родственников", — подчеркнул Чепик на видео, опубликованном в телеграм-канале главы Карелии Артура Парфенчикова.

Обстановка в Карелии в результате пожара. Фото © Telegram / Прокуратура Республики Карелия