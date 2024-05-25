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Регион
25 мая, 10:21

В карельском селе из-за падения столба ЛЭП загорелись 17 зданий

При пожаре в селе в Карелии горели 15 домов и дач, администрация и клуба

Сгоревшее здание в Карелии. Обложка © Telegram / Прокуратура Республики Карелия

Сгоревшее здание в Карелии. Обложка © Telegram / Прокуратура Республики Карелия

В Карелии из-за пожара в селе в Гридино горели 15 домов и дач, здания администрации и клуба. Об этом сообщил премьер-министр правительства региона Александр Чепик.

В Карелии горели 17 зданий в результате пожара. Видео © Telegram / Прокуратура Республики Карелия

По предварительной информации, пожар начался после падения из-за ветра электрического столба. В результате произошло замыкание и загорелась сухая трава. Сотрудники МЧС и добровольцы с помпой тушили пожар в Гридино.

Обстановка в Карелии в результате пожара. Фото © Telegram / Прокуратура Республики Карелия

Обстановка в Карелии в результате пожара. Фото © Telegram / Прокуратура Республики Карелия

"В результате пострадало 17 объектов, из них 15 домов, здание администрации, здание клуба. Из 15 домов 13 используются в виде дач, два дома являются жилыми. В них проживало 4 человека — две семьи. Они находятся сейчас у своих родственников", — подчеркнул Чепик на видео, опубликованном в телеграм-канале главы Карелии Артура Парфенчикова.

Обстановка в Карелии в результате пожара. Фото © Telegram / Прокуратура Республики Карелия

Обстановка в Карелии в результате пожара. Фото © Telegram / Прокуратура Республики Карелия

По его словам, пожар удалось локализовать в пятницу, 25 мая, около 23.00 по московскому времени. Пострадавших нет. Между тем прокуратура республики проводит проверку по факту пожара. Сотрудники ведомства оценят соблюдение законодательства о противопожарной безопасности и обслуживании электрических сетей, а также дадут правовую оценку деятельности органов местного самоуправления по профилактике и предупреждению пожаров.

"В рубашке родилась": Девушка спаслась из охваченного огнём хостела в Истре благодаря случайности
"В рубашке родилась": Девушка спаслась из охваченного огнём хостела в Истре благодаря случайности

А ранее Life.ru писал, что 23 мая произошёл пожар в хостеле, расположенном в СНТ "Снегирь" в подмосковной Истре. По последним сведениям, сгорело восемь постояльцев, которых огонь застал спящими. Ещё один человек доставлен с ожогами в больницу. Возбуждено уголовное дело. Задержан владелец хостела. Им оказался 23-летний иностранец, взявший коттедж в аренду и устроивший там незаконную гостиницу. Причины пожара уточняются.

Дарья Нарыкова
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