"В рубашке родилась": Девушка спаслась из охваченного огнём хостела в Истре благодаря случайности

Одна из проживавших в подмосковном хостеле девушек спаслась только потому, что вовремя проснулась, увидела пожар и выпрыгнула из окна второго этажа. Об этом рассказал 360.ru житель СНТ "Снегирь", где находилась нелегальная гостиница.

По его словам, он подбежал к уже охваченному огнём дому и постарался помочь потерпевшей. Та рассказала, что оставила телефон внутри и не может вызвать спасателей, так как прыгнула в окно в шоковом состоянии, стараясь не потерять сознание от запаха гари. Мужчина добавил, что хостел сгорел очень быстро, а мощность пламени была такая, что плавились пластиковые водосливы у соседних построек.