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"В рубашке родилась": Девушка спаслась из охваченного огнём хостела в Истре благодаря случайности

Житель СНТ рассказал о девушке, выпрыгнувшей в окно из горящего хостела в Истре

23 мая, 14:15
Сгоревший хостел в Истре. Обложка © Telegram / СУ СК по Московской области

Сгоревший хостел в Истре. Обложка © Telegram / СУ СК по Московской области

Одна из проживавших в подмосковном хостеле девушек спаслась только потому, что вовремя проснулась, увидела пожар и выпрыгнула из окна второго этажа. Об этом рассказал 360.ru житель СНТ "Снегирь", где находилась нелегальная гостиница.

"Очнулась вовремя. По большому счёту повезло, жива осталась. Там рука сломана, сотрясение вроде бы диагностировали медики. Во всяком случае, в рубашке родилась", — поделился мужчина.

По его словам, он подбежал к уже охваченному огнём дому и постарался помочь потерпевшей. Та рассказала, что оставила телефон внутри и не может вызвать спасателей, так как прыгнула в окно в шоковом состоянии, стараясь не потерять сознание от запаха гари. Мужчина добавил, что хостел сгорел очень быстро, а мощность пламени была такая, что плавились пластиковые водосливы у соседних построек.

Во время пожара в Иркутской области погибла четырёхлетняя девочка
Во время пожара в Иркутской области погибла четырёхлетняя девочка

Напомним, утром 23 мая произошёл пожар в хостеле, расположенном в СНТ "Снегирь" в подмосковной Истре. По последней информации, сгорело восемь постояльцев, которых огонь застал спящими. Ещё один человек доставлен с ожогами в больницу. Возбуждено уголовное дело. Задержан владелец хостела. Им оказался 23-летний иностранец, взявший коттедж в аренду и устроивший там нелегальную гостиницу. Причины пожара выясняются.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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