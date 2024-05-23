Шесть постояльцев хостела в Подмосковье заживо сгорели во сне во время жуткого пожара
Шесть человек стали жертвами пожара в хостеле в подмосковном СНТ "Снегирь"
Сгоревший хостел в подмосковном СНТ "Снегирь" . Фото © МЧС Московской области
Шесть человек стали жертвами пожара в хостеле в подмосковном СНТ "Снегирь", ещё двое пострадали. Источник SHOT узнал, что спальные места в мини-гостинице сдавались в основном вахтовикам.
Хостел в подмосковном СНТ "Снегирь". Фото © SHOT
Страшный пожар разгорелся в СНТ "Снегирь" в деревне Падиково в Истринском городском округе сегодня в четыре утра. Очагом возгорания стал хостел. Хоть пожар и удалось локализовать на площади 80 квадратов, трагедии избежать не получилось. Во время тушения сотрудники МЧС нашли тела шести погибших. Они не могли спастись от дыма и огня просто потому, что спали. Личности погибших выясняются. Двое выживших госпитализированы.
А ранее в Москве загоревшийся пауэрбанк едва не убил целую семью. В квартире на седьмом этаже, где случился пожар, находились супруги-пенсионеры и их сыновья 36 и 37 лет. Один из них сумел выбраться из квартиры самостоятельно, остальных спасли неравнодушные очевидцы ещё до приезда пожарных.