Шесть постояльцев хостела в Подмосковье заживо сгорели во сне во время жуткого пожара

Шесть человек стали жертвами пожара в хостеле в подмосковном СНТ "Снегирь", ещё двое пострадали. Источник SHOT узнал, что спальные места в мини-гостинице сдавались в основном вахтовикам.

Хостел в подмосковном СНТ "Снегирь". Фото © SHOT

Страшный пожар разгорелся в СНТ "Снегирь" в деревне Падиково в Истринском городском округе сегодня в четыре утра. Очагом возгорания стал хостел. Хоть пожар и удалось локализовать на площади 80 квадратов, трагедии избежать не получилось. Во время тушения сотрудники МЧС нашли тела шести погибших. Они не могли спастись от дыма и огня просто потому, что спали. Личности погибших выясняются. Двое выживших госпитализированы.