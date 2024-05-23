Гибель президента Ирана
Покушение на премьера Словакии
Новый кабмин

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 мая, 01:51

Сильный пожар с мощными взрывами произошёл на складе фейерверков в Колумбии

В колумбийском городе Соача произошли мощные взрывы и начался пожар на складе одного из предприятий по производству фейерверков. Мощными ударами выбило стёкла в ближайших домах.

В Колумбии в городе Соача произошли мощные взрывы и начался пожар на складе одного из предприятий по производству фейерверков. Видео © X / NovedadGlobal

На место происшествия приехали экстренные службы, здание оцеплено. Власти просят людей держаться подальше от этого района. Тем более что пострадало уже больше 20 человек.

Весь коридор в дыму: Китайский пауэрбанк едва не вызвал пожар в одной из школ в Москве
Весь коридор в дыму: Китайский пауэрбанк едва не вызвал пожар в одной из школ в Москве

Ранее Life.ru рассказывал, как в Варшаве разрушительный пожар полностью уничтожил гигантский ТЦ Marywilska 44. На опубликованных в Сети видео происшествия было видно, что всю постройку окутал чёрный дым, кровля сгорела полностью, а часть стен обвалились. Польский премьер Дональд Туск заявил, что страна проверяет версию о следе России в случившемся.

Обложка ©

X / NovedadGlobal

Анатолий Симоненко
  • Новости
  • Колумбия
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров