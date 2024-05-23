Сильный пожар с мощными взрывами произошёл на складе фейерверков в Колумбии
В колумбийском городе Соача произошли мощные взрывы и начался пожар на складе одного из предприятий по производству фейерверков. Мощными ударами выбило стёкла в ближайших домах.
В Колумбии в городе Соача произошли мощные взрывы и начался пожар на складе одного из предприятий по производству фейерверков. Видео © X / NovedadGlobal
На место происшествия приехали экстренные службы, здание оцеплено. Власти просят людей держаться подальше от этого района. Тем более что пострадало уже больше 20 человек.
Ранее Life.ru рассказывал, как в Варшаве разрушительный пожар полностью уничтожил гигантский ТЦ Marywilska 44. На опубликованных в Сети видео происшествия было видно, что всю постройку окутал чёрный дым, кровля сгорела полностью, а часть стен обвалились. Польский премьер Дональд Туск заявил, что страна проверяет версию о следе России в случившемся.
X / NovedadGlobal