Польша ищет "руку Кремля" в сгоревшем дотла гигантском ТЦ в Варшаве
Туск: Польша проверяет версию о следе России в пожаре в торговом центре Варшавы
В Варшаве сгорел торговый центр Marywilska. Обложка © Х / ksiazulo
Польские правоохранители проверяют версию о российском следе в крупном пожаре, который уничтожил торговый центр Marywilska 44 в Варшаве. Такое заявление сделал премьер-министр Польши Дональд Туск. Никаких аргументов в пользу причастности России к возгоранию он не озвучил.
"Мы проверяем версию, что российские спецслужбы могли иметь что-то общее с нашумевшим пожаром", — сказал он журналистам на пресс-конференции, трансляция которой велась в социальных сетях канцелярии польского премьера.
По словам Туска, польские силовики интенсивно расследуют происходящие в республике диверсии. Премьер напомнил, что недавно по подобным обвинениям было задержано девять подозреваемых, а сегодня ночью задержали ещё троих.
Напомним, что ТЦ Marywilska 44 загорелся 12 мая, огонь быстро охватил почти всё здание. Точные причины пожара неизвестны до сих пор, о пострадавших тоже не было информации. На опубликованных в Сети видео происшествия было видно, что всю постройку окутал чёрный дым, кровля сгорела полностью, а часть стен обвалились. Варшавские огнеборцы сообщили, что пламя распространилось примерно на 80% постройки. В тушении было задействовано свыше 200 пожарных и 44 единицы техники.