Польша ищет "руку Кремля" в сгоревшем дотла гигантском ТЦ в Варшаве

Польские правоохранители проверяют версию о российском следе в крупном пожаре, который уничтожил торговый центр Marywilska 44 в Варшаве. Такое заявление сделал премьер-министр Польши Дональд Туск. Никаких аргументов в пользу причастности России к возгоранию он не озвучил.

"Мы проверяем версию, что российские спецслужбы могли иметь что-то общее с нашумевшим пожаром", — сказал он журналистам на пресс-конференции, трансляция которой велась в социальных сетях канцелярии польского премьера.

По словам Туска, польские силовики интенсивно расследуют происходящие в республике диверсии. Премьер напомнил, что недавно по подобным обвинениям было задержано девять подозреваемых, а сегодня ночью задержали ещё троих.