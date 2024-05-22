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22 мая, 05:42

Польша ищет "руку Кремля" в сгоревшем дотла гигантском ТЦ в Варшаве

Туск: Польша проверяет версию о следе России в пожаре в торговом центре Варшавы

В Варшаве сгорел торговый центр Marywilska. Обложка © Х / ksiazulo

В Варшаве сгорел торговый центр Marywilska. Обложка © Х / ksiazulo

Польские правоохранители проверяют версию о российском следе в крупном пожаре, который уничтожил торговый центр Marywilska 44 в Варшаве. Такое заявление сделал премьер-министр Польши Дональд Туск. Никаких аргументов в пользу причастности России к возгоранию он не озвучил.

"Мы проверяем версию, что российские спецслужбы могли иметь что-то общее с нашумевшим пожаром", сказал он журналистам на пресс-конференции, трансляция которой велась в социальных сетях канцелярии польского премьера.

По словам Туска, польские силовики интенсивно расследуют происходящие в республике диверсии. Премьер напомнил, что недавно по подобным обвинениям было задержано девять подозреваемых, а сегодня ночью задержали ещё троих.

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Напомним, что ТЦ Marywilska 44 загорелся 12 мая, огонь быстро охватил почти всё здание. Точные причины пожара неизвестны до сих пор, о пострадавших тоже не было информации. На опубликованных в Сети видео происшествия было видно, что всю постройку окутал чёрный дым, кровля сгорела полностью, а часть стен обвалились. Варшавские огнеборцы сообщили, что пламя распространилось примерно на 80% постройки. В тушении было задействовано свыше 200 пожарных и 44 единицы техники.

Юрий Лысенко
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