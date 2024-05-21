Гибель президента Ирана
Покушение на премьера Словакии
Новый кабмин

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 мая, 10:58

Весь коридор в дыму: Китайский пауэрбанк едва не вызвал пожар в одной из школ в Москве

SHOT: Пауэрбанк загорелся на перемене в одной из московских школ

Пауэрбанк загорелся на перемене в одной из школ Косино-Ухтомского района. По данным SHOT, весь коридор заволокло дымом, но с задымлением оперативно справились, никто не пострадал.

Пауэрбанк загорелся на перемене в одной из московских школ. Видео © SHOT

Хозяин гаджета признался, что портативная зарядка X-charge 30000 в последнее время "барахлила". На маркетплейсах такой аккумулятор можно купить в среднем за тысячу рублей.

Эксперт предупредил россиян, что пауэрбанк может взорваться из-за повреждения
Эксперт предупредил россиян, что пауэрбанк может взорваться из-за повреждения

А ранее в Москве загоревшийся пауэрбанк едва не убил целую семью. В квартире на седьмом этаже, где случился пожар, находились супруги-пенсионеры и их сыновья 36 и 37 лет. Один из них сумел выбраться из квартиры самостоятельно, остальных спасли неравнодушные очевидцы ещё до приезда пожарных.

Обложка ©

SHOT

Марина Калегина
  • Новости
  • Происшествия
  • Только на Life
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров