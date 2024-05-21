Весь коридор в дыму: Китайский пауэрбанк едва не вызвал пожар в одной из школ в Москве

Пауэрбанк загорелся на перемене в одной из школ Косино-Ухтомского района. По данным SHOT, весь коридор заволокло дымом, но с задымлением оперативно справились, никто не пострадал.

Пауэрбанк загорелся на перемене в одной из московских школ. Видео © SHOT

Хозяин гаджета признался, что портативная зарядка X-charge 30000 в последнее время "барахлила". На маркетплейсах такой аккумулятор можно купить в среднем за тысячу рублей.