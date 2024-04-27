Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 апреля, 12:11

Эксперт предупредил россиян, что пауэрбанк может взорваться из-за повреждения

Шутов: Одна из причин взрыва пауэрбанка — повреждение в результате падения

Причина взрывов пауэрбанков — повреждение в результате падения. Обложка © Freepik / master1305

Причина взрывов пауэрбанков — повреждение в результате падения. Обложка © Freepik / master1305

В России время от времени случаются инциденты, когда переносная зарядка для телефона (пауэрбанк) мощно взрывалась. В чём может быть причина таких происшествий и как уберечь себя и близких от такого нежелательного инцидента, рассказал преподаватель кафедры КБ-1 "Защита информации" РТУ МИРЭА Василий Шутов.

"Что касается пауэрбанков, то действительно фиксируются случаи их взрывов",  подтвердил специалист в разговоре с RT.

Но, по его словам, речь идёт не о привычном понимании слова "взрыв", а скорее о высоком уровне деформации корпуса, вследствие чего происходит химическая реакция взаимодействия лития с кислородом и быстротечное выделение тепловой энергии.

"Основная причина таких инцидентов — механическое повреждение самого устройства в результате падения, например, которое в совокупности с нагревом во время работы приводит к ЧП. Если по каким-то причинам на пауэрбанк попала любая жидкость, тогда может случиться возгорание",  объяснил Шутов.

Специалист посоветовал использовать качественные зарядные устройства и пауэрбанки и следить за их состоянием. Любая деформация, посторонние запахи при работе, тем более дым или появление искр — повод утилизировать их.

"Все были чёрные от копоти": В Москве загоревшийся пауэрбанк едва не убил целую семью
"Все были чёрные от копоти": В Москве загоревшийся пауэрбанк едва не убил целую семью

Ранее стало известно, что делать, если Запад отключит в России смартфоны. Технически Apple и Google действительно имеют возможность отключить айфоны и смартфоны на Android. Эксперт рассказал, какие превентивные меры стоит применить на этот случай.

Евгения Мосс
  • Новости
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров