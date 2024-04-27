Эксперт предупредил россиян, что пауэрбанк может взорваться из-за повреждения

В России время от времени случаются инциденты, когда переносная зарядка для телефона (пауэрбанк) мощно взрывалась. В чём может быть причина таких происшествий и как уберечь себя и близких от такого нежелательного инцидента, рассказал преподаватель кафедры КБ-1 "Защита информации" РТУ МИРЭА Василий Шутов.

"Что касается пауэрбанков, то действительно фиксируются случаи их взрывов", — подтвердил специалист в разговоре с RT.

Но, по его словам, речь идёт не о привычном понимании слова "взрыв", а скорее о высоком уровне деформации корпуса, вследствие чего происходит химическая реакция взаимодействия лития с кислородом и быстротечное выделение тепловой энергии.

"Основная причина таких инцидентов — механическое повреждение самого устройства в результате падения, например, которое в совокупности с нагревом во время работы приводит к ЧП. Если по каким-то причинам на пауэрбанк попала любая жидкость, тогда может случиться возгорание", — объяснил Шутов.

Специалист посоветовал использовать качественные зарядные устройства и пауэрбанки и следить за их состоянием. Любая деформация, посторонние запахи при работе, тем более дым или появление искр — повод утилизировать их.