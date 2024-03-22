Что делать, если Запад отключит в России смартфоны: ответ эксперта

Технически Apple и Google действительно имеют возможность отключить в России айфоны и смартфоны на Android. В связи с этим многие пользователи подобных устройств задаются вопросом, что же делать в таком случае? На него в беседе с kp.ru ответил председатель совета Фонда развития цифровой экономики (ФРЦЭ) Герман Клименко.

Специалист отметил, что те же айфоны превратить в так называемые кирпичи проще, так как Apple является владельцем и железа, и операционной системы (ОС). Ситуация с Google несколько отличается, так как компании принадлежит только Android, поэтому все телефоны на этой ОС вряд ли получится отключить сразу.

В то же время эксперт рассказал, какие превентивные меры стоит применить на этот случай. По его словам, самым важным моментом в этом случае будет наличие облачного сервиса для хранения данных. Собеседник "комсомолки" подчеркнул, что можно пользоваться тем же самым смартфоном, каким и раньше, однако на случай его блокировки нужно сохранять данные в "облако".

"И купите какой-нибудь самый простой китайский телефон — из серии noname — пусть лежит где-нибудь рядом на всякий случай", — заключил Клименко.