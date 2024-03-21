Эксперт дал совет на фоне возможного отключения iPhone и Android в РФ

Apple и Google навряд ли отключат iPhone и Android в России, но, вероятно, стоит ожидать какого-то ущемления, например ограничения сервисов и программных продуктов. Такое мнение выразил председатель совета Фонда развития цифровой экономики (ФРЦЭ) Герман Клименко.

"Какова вероятность того, что смартфоны отключат Google и Apple? Такая же, как если вы поедете на автомобиле и у него отвалится колесо. Конечно, вероятно, но насколько? <...> Это как ожидание падения астероида на Землю", — задался он вопросом в беседе с радио "Комсомольская правда".