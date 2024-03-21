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21 марта, 18:13

Эксперт дал совет на фоне возможного отключения iPhone и Android в РФ

Эксперт Клименко усомнился в скором отключении смартфонов Apple и Google в РФ

Apple и Google навряд ли отключат iPhone и Android в России, но, вероятно, стоит ожидать какого-то ущемления, например ограничения сервисов и программных продуктов. Такое мнение выразил председатель совета Фонда развития цифровой экономики (ФРЦЭ) Герман Клименко.

"Какова вероятность того, что смартфоны отключат Google и Apple? Такая же, как если вы поедете на автомобиле и у него отвалится колесо. Конечно, вероятно, но насколько? <...> Это как ожидание падения астероида на Землю", — задался он вопросом в беседе с радио "Комсомольская правда".

По мнению эксперта, Apple, скорее, заблокирует свои продукты в РФ — вся система корпорации сосредоточена в одном месте, в Google ситуация немного сложнее. В этой связи специалист порекомендовал отказаться от iPhone в пользу Android. Также Клименко посоветовал хранить все данные в облачных сервисах.

Эксперт объяснил, в каком случае смартфоны Apple и Google точно отключат у россиян
Эксперт объяснил, в каком случае смартфоны Apple и Google точно отключат у россиян

Напомним, ранее сообщалось, что Apple и Google технически могут отключить все смартфоны в РФ. Депутат Госдумы Антон Немкин подчеркнул, что корпорации даже не скрывают свою ангажированность — действуют в интересах западных стран. Если их политические силы потребуют запретить использование смартфонов, то это действительно может произойти в любой момент.

Обложка ©

Unsplash / Paolo Giubilato

Никита Осипов
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