Эксперт дал совет на фоне возможного отключения iPhone и Android в РФ
Эксперт Клименко усомнился в скором отключении смартфонов Apple и Google в РФ
Apple и Google навряд ли отключат iPhone и Android в России, но, вероятно, стоит ожидать какого-то ущемления, например ограничения сервисов и программных продуктов. Такое мнение выразил председатель совета Фонда развития цифровой экономики (ФРЦЭ) Герман Клименко.
"Какова вероятность того, что смартфоны отключат Google и Apple? Такая же, как если вы поедете на автомобиле и у него отвалится колесо. Конечно, вероятно, но насколько? <...> Это как ожидание падения астероида на Землю", — задался он вопросом в беседе с радио "Комсомольская правда".
По мнению эксперта, Apple, скорее, заблокирует свои продукты в РФ — вся система корпорации сосредоточена в одном месте, в Google ситуация немного сложнее. В этой связи специалист порекомендовал отказаться от iPhone в пользу Android. Также Клименко посоветовал хранить все данные в облачных сервисах.
Напомним, ранее сообщалось, что Apple и Google технически могут отключить все смартфоны в РФ. Депутат Госдумы Антон Немкин подчеркнул, что корпорации даже не скрывают свою ангажированность — действуют в интересах западных стран. Если их политические силы потребуют запретить использование смартфонов, то это действительно может произойти в любой момент.
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