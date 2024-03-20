Все смартфоны Apple и Google в РФ могут превратиться в "кирпичи"

"Технически отключение всех смартфонов Apple и Android, которые используют сервисы Google, возможно. Происходить это будет по тому же самому механизму, как и блокируются краденые устройства", — пояснил Кузьменко.

В то же время обладатели устройств с операционной системой Android, отметил собеседник РИА "Новости", имеют некоторые преимущества: их смартфоны, хоть и за немалые деньги, но реально вытащить из состояния "кирпича". При этом Кузьменко сомневается в вероятности такого развития событий, так как техногиганты понесут огромный репутационный ущерб и нарвутся на многомиллионные иски. Более того, они не имеют на то юридических прав.