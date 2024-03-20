Все смартфоны Apple и Google в РФ могут превратиться в "кирпичи"
Роскачество: Apple и Google технически могут отключить все смартфоны в России
Американские корпорации Apple и Google имеют техническую возможность для отключения всех смартфонов на основе своих операционных систем в России. Такое мнение высказал руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.
"Технически отключение всех смартфонов Apple и Android, которые используют сервисы Google, возможно. Происходить это будет по тому же самому механизму, как и блокируются краденые устройства", — пояснил Кузьменко.
В то же время обладатели устройств с операционной системой Android, отметил собеседник РИА "Новости", имеют некоторые преимущества: их смартфоны, хоть и за немалые деньги, но реально вытащить из состояния "кирпича". При этом Кузьменко сомневается в вероятности такого развития событий, так как техногиганты понесут огромный репутационный ущерб и нарвутся на многомиллионные иски. Более того, они не имеют на то юридических прав.
Напомним, техника Apple стала ненадёжной для российских пользователей. Так, летом 2023 года ФСБ и ФСО выяснили, что американская разведка следила за некоторыми гражданами с помощью iPhone. Заражены оказались тысячи гаджетов и сим-карт, зарегистрированных на диппредставительства. В самой американской корпорации отвергают эти данные, а "Ростех" тем временем уже запретил сотрудникам пользоваться техникой Apple в служебных целях.
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