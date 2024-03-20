"Пороховая бочка": В Госдуме оценили угрозу отключения смартфонов Apple и Google у россиян

Американские компании Apple и Google технически могут отключить все свои смартфоны в России, сообщили сегодня в "Роскачестве". Вероятность такого объяснил член Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи, депутат Госдумы Антон Немкин.

"На самом деле Apple и Google давно демонстрируют пренебрежительное отношение к российским пользователям, которые мирятся с всевозможными неудобствами, чтобы использовать Google Play и App Store и просто совершать покупки в магазинах приложений. Но это может быть только началом — иностранные корпорации вполне способны лишить владельцев своих устройств, если им это будет выгодно", — пояснил собеседник Life.ru.

Депутат добавил, что Apple и Google даже не скрывают свою ангажированность — компании действуют в интересах Запада. Если их политические силы потребуют запретить использование смартфонов, то это действительно может произойти в любой момент. Поэтому, по словам Немкина, пользователи иностранных ИТ-продуктов в России сегодня практически сидят на "пороховой бочке". Это может коснуться не только самих устройств, но и профилей в соцсетях или платных подписок.

При этом в России наблюдается тренд на импортозамещение, указал парламентарий. Отечественные компании постоянно предлагают качественные решения, которые составляют конкуренцию зарубежным. Поэтому граждане могут смело выбирать удобные и высокофункциональные российские аналоги нужных сервисов или техники. Немкин добавил, что корпоративный сегмент уже пережил подобный IT-кризис, когда приходилось одним днём переходить на отечественную технику или сервисы.

"Как я неоднократно отмечал, выходом из ситуации неизвестности, когда пользователь неожиданно может лишиться своей цифровой жизни, является переход на отечественные решения. У большинства иностранных платформ, инструментов и гаджетов есть достойные российские аналоги. При этом продукты нашего производства можно использовать спокойно, тогда как доступ к зарубежным ИТ-решениям для россиян теперь всегда находится под вопросом и может быть прерван в любой момент", — подытожил депутат.