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15 марта, 17:29

Microsoft с 20 марта закроет доступ к облачным сервисам для российских компаний

Microsoft планирует закрыть для российских компаний доступ к облачным сервисам. В письме, которое американская корпорация направила российским организациям, указано, что продукты будут заблокированы со среды, 20 марта. PR-директор Softline Светлана Ащеулова заявила о получении похожей информации от Amazon.

"В связи с этим ГК Softline предупреждает о возможных функциональных ограничениях в работе облачных продуктов и сервисов Microsoft, Amazon и Google", — отметила она в беседе с РБК, добавив, что доступ закроют, в частности, к Power BI и Dynamics CRM.

В Microsoft подчеркнули, что компания пошла на такие меры из-за санкций Евросоюза. Речь идёт о 12-м пакете антироссийских ограничений, принятом в декабре прошлого года. Так, в нём содержится запрет на поставки программного обеспечения для бизнес-аналитики, в числе которых BI, CRM.

Microsoft объяснилась за отказ продлевать лицензии российским компаниям
Microsoft объяснилась за отказ продлевать лицензии российским компаниям
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Unsplash / Matthew Manuel

Никита Осипов
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