Эксперт объяснил, в каком случае смартфоны Apple и Google точно отключат у россиян
Аналитик Муртазин: Отключение смартфонов Google и Apple в России маловероятно
Корпорации Google и Apple отключат смартфоны российских пользователей только в одном случае, заявил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. В беседе с радио "Комсомольская правда" он пояснил, что в целом данное развитие событий кажется маловероятным.
"На мой взгляд, говорить об этом вообще не стоит. Это маловероятная ситуация. Она возможна только в одном случае: за 10–15 минут после нанесения ядерного удара по России будут отключены все телефоны и другие средства коммуникации", — пояснил специалист.
По мнению эксперта, в целом отключить смартфоны в России достаточно просто. Избежать подобных ситуаций можно было бы, перейдя на отечественную операционную систему "Аврора". К тому же специалист посоветовал использовать Android-телефоны от китайских и корейских компаний, так как они более надёжны и безопасны.
О том, что американские компании Apple и Google технически могут отключить все свои смартфоны в России, стало известно ранее. Депутат Госдумы Антон Немкин заявил, что корпорации даже не скрывают свою ангажированность — компании действуют в интересах Запада. Если их политические силы потребуют запретить использование смартфонов, то это действительно может произойти в любой момент.
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