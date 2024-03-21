Эксперт объяснил, в каком случае смартфоны Apple и Google точно отключат у россиян

Корпорации Google и Apple отключат смартфоны российских пользователей только в одном случае, заявил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. В беседе с радио "Комсомольская правда" он пояснил, что в целом данное развитие событий кажется маловероятным.

"На мой взгляд, говорить об этом вообще не стоит. Это маловероятная ситуация. Она возможна только в одном случае: за 10–15 минут после нанесения ядерного удара по России будут отключены все телефоны и другие средства коммуникации", — пояснил специалист.