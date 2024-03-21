Назван способ сохранить смартфон рабочим в случае отключения iOS и Android

Компании Apple и Google могут лишить россиян возможности использовать смартфоны под управлением Android и iPhone. Это может произойти, если подобное распоряжение поступит от властей США. В таком случае граждане РФ смогут перейти на китайские бренды, заявил эксперт по гаджетам, видеоблогер, автор YouTube-канала Wylsacom Валентин Петухов.

"Единственная альтернатива — это смартфоны на операционных системах без сервисов Google, если мы говорим про Android. То, что продают сейчас Huawei и другие китайские бренды. Если у кого-то есть страх потери доступа к телефону, то такое устройство можно купить. Это будет самый защищённый вариант смартфона", — объяснил видеоблогер беседе с Ura.ru.

Для того чтобы сохранить данные смартфона в случае блокировки iOS и Google, эксперт предложил лишить их Интернета. Единственный способ оставить телефон в рабочем состоянии — это вынуть из него сим-карту и отключить Wi-Fi. Данная мера поможет сохранить содержащуюся в нём информацию, но полезность такого устройства будет крайне мала, уточнил Петухов.