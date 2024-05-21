Во время пожара в Иркутской области погибла четырёхлетняя девочка
Во время пожара в Иркутской области погиб ребёнок. Обложка © Shutterstock / FOTODOM
В Усольском районе Иркутской области вечером 20 мая произошло возгорание частного дома. Соседка, увидевшая пламя, тут же вызвала экстренные службы. Отец семейства и двое детей покинули дом самостоятельно, а вот четырёхлетней девочке, которая спала на втором этаже, спастись не удалось. О трагедии сообщило в своём телеграм-канале СУ СК РФ по Иркутской области.
На данный момент следственным отделом по Усолью-Сибирскому СУ СК России по Иркутской области проверяются все обстоятельства произошедшего в рамках возбуждённого уголовного дела.
Ранее Life.ru рассказывал о трагедии, которая случилась в Вологде. Там неисправность аккумулятора от электросамоката стала причиной пожара в квартире.