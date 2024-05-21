Во время пожара в Иркутской области погибла четырёхлетняя девочка

В Усольском районе Иркутской области вечером 20 мая произошло возгорание частного дома. Соседка, увидевшая пламя, тут же вызвала экстренные службы. Отец семейства и двое детей покинули дом самостоятельно, а вот четырёхлетней девочке, которая спала на втором этаже, спастись не удалось. О трагедии сообщило в своём телеграм-канале СУ СК РФ по Иркутской области.