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18 мая, 06:22

Крупный пожар охватил ТЦ в Магнитогорске, уже известно об одной погибшей женщине

Женщина погибла в результате пожара в ТЦ "Каскад" в Магнитогорске

Женщина погибла в пожаре, случившемся в помещении магазина хозяйственных товаров и напольных покрытий на третьем этаже торгового центра "Каскад" в Магнитогорске Челябинской области. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Пожар в ТЦ Магнитогорска. Видео © Telegram / МЧС России

"В Челябинской области сотрудники МЧС России ликвидируют пожар в торговом центре. В Магнитогорске возгорание произошло на третьем этаже магазина напольных покрытий и хозтоваров. Огонь охватил 150 квадратных метров. Самостоятельно из здания эвакуировались 12 человек. К сожалению, обнаружена женщина без признаков жизни", говорится в публикации ведомства.

В тушении возгорания задействованы 36 специалистов и 11 единиц техники Министерства чрезвычайных ситуаций. Пожар локализовали на площади 150 квадратных метров, сейчас сотрудники МЧС пытаются потушить огонь.

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Ранее Life.ru сообщал о пожаре на территории воздушной гавани в Минеральных водах. Впоследствии выяснилось, что горит не здание аэропорта, а помещение кафе, расположенное между терминалов прилёта и вылета. К счастью, обошлось без пострадавших, так как в момент начала горения внутри здания не было людей. Пожар ликвидировали в краткие сроки, другие строения на территории аэропорта не пострадали.

Обложка ©

Telegram / МЧС России

Юрий Лысенко
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