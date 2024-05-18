Крупный пожар охватил ТЦ в Магнитогорске, уже известно об одной погибшей женщине

Женщина погибла в пожаре, случившемся в помещении магазина хозяйственных товаров и напольных покрытий на третьем этаже торгового центра "Каскад" в Магнитогорске Челябинской области. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Пожар в ТЦ Магнитогорска. Видео © Telegram / МЧС России

"В Челябинской области сотрудники МЧС России ликвидируют пожар в торговом центре. В Магнитогорске возгорание произошло на третьем этаже магазина напольных покрытий и хозтоваров. Огонь охватил 150 квадратных метров. Самостоятельно из здания эвакуировались 12 человек. К сожалению, обнаружена женщина без признаков жизни", — говорится в публикации ведомства.

В тушении возгорания задействованы 36 специалистов и 11 единиц техники Министерства чрезвычайных ситуаций. Пожар локализовали на площади 150 квадратных метров, сейчас сотрудники МЧС пытаются потушить огонь.