Крупный пожар охватил ТЦ в Магнитогорске, уже известно об одной погибшей женщине
Женщина погибла в результате пожара в ТЦ "Каскад" в Магнитогорске
Женщина погибла в пожаре, случившемся в помещении магазина хозяйственных товаров и напольных покрытий на третьем этаже торгового центра "Каскад" в Магнитогорске Челябинской области. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
Пожар в ТЦ Магнитогорска. Видео © Telegram / МЧС России
"В Челябинской области сотрудники МЧС России ликвидируют пожар в торговом центре. В Магнитогорске возгорание произошло на третьем этаже магазина напольных покрытий и хозтоваров. Огонь охватил 150 квадратных метров. Самостоятельно из здания эвакуировались 12 человек. К сожалению, обнаружена женщина без признаков жизни", — говорится в публикации ведомства.
В тушении возгорания задействованы 36 специалистов и 11 единиц техники Министерства чрезвычайных ситуаций. Пожар локализовали на площади 150 квадратных метров, сейчас сотрудники МЧС пытаются потушить огонь.
Ранее Life.ru сообщал о пожаре на территории воздушной гавани в Минеральных водах. Впоследствии выяснилось, что горит не здание аэропорта, а помещение кафе, расположенное между терминалов прилёта и вылета. К счастью, обошлось без пострадавших, так как в момент начала горения внутри здания не было людей. Пожар ликвидировали в краткие сроки, другие строения на территории аэропорта не пострадали.
Telegram / МЧС России