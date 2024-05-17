В Минеральных Водах потушили пожар, охвативший здание кафе вблизи аэропорта

В Минеральных Водах ликвидировали пожар вблизи аэропорта. Оказалось, что воздушная гавань не пострадала, огонь охватил лишь привокзальное кафе площадью 150 квадратных метров. Об этом сообщили в МЧС России.

В Минеральных Водах потушили кафе вблизи аэропорта. Видео © Telegram / МЧС России

"Открытое горение ликвидировано", — говорится в сообщении.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров подчеркнул, что здание к аэропорту не имеет никакого отношения.

"Спешу всех успокоить: к самому аэровокзалу этот пожар не имеет отношения, воздушная гавань работает в штатном режиме. Загорелось двухэтажное здание, которое расположено на привокзальной площади, где проводился ремонт под будущее кафе", — написал губернатор в своём телеграм-канале.