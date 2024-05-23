В Истре задержан владелец хостела, где заживо сгорели 8 работников OZON В Истре задержан арендатор хостела, в котором при пожаре погибли 8 человек 23 мая, 13:42 Задержанный хозяин хостела, сгоревшего в Истре. Обложка ©

В подмосковной Истре полиция задержала арендатора дома, где произошёл пожар и погибло восемь человек. Подозреваемый устроил в здании нелегальный хостел. Об этом рассказали в СУ СК по Московской области.

В Истре задержан хозяин сгоревшего хостела. Видео © Telegram / СУ СК по Московской области

"По подозрению в причинении смерти по неосторожности в результате пожара в доме в СНТ "Снегирь" в Истринском городском округе задержан 24-летний гражданин Республики Узбекистан — арендатор домовладения (ч. 3 ст. 109 УК РФ)", — уточнили в ведомстве.

Задержанный ранее заявил собственнику здания, что якобы будет использовать его для собственного проживания, о теневом бизнесе рассказывать не стал. По данным SHOT, хозяйка дома — 39-летняя женщина, которой жильё и участок достались по наследству в 2015 году. Её также допросят в связи с возбуждённым уголовным делом.

Погибшие в огне постояльцы были работниками склада OZON. Всего, по словам организатора незаконного гостиничного бизнеса, в хостеле проживало 15 человек, все они приехали из Узбекистана и Туркменистана. Причины пожара пока неизвестны.

Авторы Татьяна Миссуми