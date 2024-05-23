В Истре задержан владелец хостела, где заживо сгорели 8 работников OZON
В Истре задержан арендатор хостела, в котором при пожаре погибли 8 человек
Задержанный хозяин хостела, сгоревшего в Истре. Обложка ©
В подмосковной Истре полиция задержала арендатора дома, где произошёл пожар и погибло восемь человек. Подозреваемый устроил в здании нелегальный хостел. Об этом рассказали в СУ СК по Московской области.
В Истре задержан хозяин сгоревшего хостела. Видео © Telegram / СУ СК по Московской области
"По подозрению в причинении смерти по неосторожности в результате пожара в доме в СНТ "Снегирь" в Истринском городском округе задержан 24-летний гражданин Республики Узбекистан — арендатор домовладения (ч. 3 ст. 109 УК РФ)", — уточнили в ведомстве.
Задержанный ранее заявил собственнику здания, что якобы будет использовать его для собственного проживания, о теневом бизнесе рассказывать не стал. По данным SHOT, хозяйка дома — 39-летняя женщина, которой жильё и участок достались по наследству в 2015 году. Её также допросят в связи с возбуждённым уголовным делом.
Погибшие в огне постояльцы были работниками склада OZON. Всего, по словам организатора незаконного гостиничного бизнеса, в хостеле проживало 15 человек, все они приехали из Узбекистана и Туркменистана. Причины пожара пока неизвестны.
Напомним, утром 23 мая произошёл пожар в подмосковном хостеле, расположенном в СНТ "Снегирь". По последней информации, сгорело восемь постояльцев, которых огонь застал спящими. Ещё один человек доставлен с ожогами в больницу. Возбуждено уголовное дело. Владельцем хостела оказался 23-летний иностранец, взявший коттедж в аренду и устроивший там нелегальную гостиницу для приезжих.