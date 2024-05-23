СК завёл дело после смертоносного пожара с шестью погибшими в хостеле под Истрой

Следственный комитет Московской области завёл уголовное дело в связи с пожаром в коттедже в городском округе Истра, где нашли тела шести человек. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"23 мая 2024 года в частном трёхэтажном домовладении, расположенном в СНТ "Снегирь" деревни Падиково городского округа Истры, произошло возгорание. В ходе ликвидации пожара обнаружены тела шести человек. Ещё один пострадавший доставлен в медицинское учреждение. Количество пострадавших уточняется", — сказано в публикации ведомства.

Следственный отдел по городу Истре завёл уголовное дело в рамках части 3 статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам". Место пожара осматривают криминалисты и следователи, устанавливая обстоятельства трагедии.