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Регион
23 мая, 07:03

СК завёл дело после смертоносного пожара с шестью погибшими в хостеле под Истрой

Следственный комитет завёл уголовное дело после пожара в хостеле СНТ "Снегирь"

Коттедж в СНТ "Снегирь" в истринском округе, где нашли шесть сгоревших тел. Обложка © Telegram / ГСУ СК России по Московской области

Коттедж в СНТ "Снегирь" в истринском округе, где нашли шесть сгоревших тел. Обложка © Telegram / ГСУ СК России по Московской области

Следственный комитет Московской области завёл уголовное дело в связи с пожаром в коттедже в городском округе Истра, где нашли тела шести человек. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"23 мая 2024 года в частном трёхэтажном домовладении, расположенном в СНТ "Снегирь" деревни Падиково городского округа Истры, произошло возгорание. В ходе ликвидации пожара обнаружены тела шести человек. Ещё один пострадавший доставлен в медицинское учреждение. Количество пострадавших уточняется", сказано в публикации ведомства.

Следственный отдел по городу Истре завёл уголовное дело в рамках части 3 статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам". Место пожара осматривают криминалисты и следователи, устанавливая обстоятельства трагедии.

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Напомним, о том, что в хостеле, расположенном в СНТ "Снегирь" в Московской области, вспыхнул пожар, в котором сгорели шестеро постояльцев, а ещё двое пострадали, стало известно сегодня утром. Возгорание случилось около четырёх утра. Хоть его и удалось локализовать на относительно небольшой площади — 80 квадратных метров, погибшие не смогли спастись от дыма и пламени, потому что в этот момент спали.

Юрий Лысенко
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