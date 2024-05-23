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Регион
23 мая, 10:17

Тело восьмого погибшего нашли на месте пожара в хостеле в Подмосковье

На месте пожара в СНТ "Снегирь" в Подмосковье нашли ещё одно тело, сообщила пресс-служба МЧС России. Таким образом, в страшном пожаре погибло восемь человек.

"Ещё один погибший обнаружен на пожаре в Подмосковье", говорится в публикации в телеграм-канале министерства.

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Напомним, пожар в хостеле в СНТ "Снегирь" в городском округе Истра разгорелся сегодня около четырёх часов утра. Приступив к тушению возгорания, пожарные быстро смогли локализовать пламя на площади 80 квадратов, но шансов спасти сгоревших постояльцев не было изначально — пожар застал их спящими. Сперва сообщалось о шести жертвах и двоих пострадавших. Позже появилось сообщение о седьмом погибшем. Возбуждено уголовное дело. Удалось установить владельца хостела, им оказался 23-летний иностранец, взявший коттедж в аренду у местной жительницы, которую сейчас допрашивают следователи.

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Юрий Лысенко
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