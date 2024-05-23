Тело седьмого погибшего нашли на пепелище сгоревшего хостела под Истрой
МЧС сообщило о ещё одной жертве пожара в СНТ "Снегирь" в Подмосковье
На месте пожара в хостеле в СНТ "Снегирь" деревни Падиково подмосковной Истры обнаружили тело ещё одного погибшего. Таким образом, трагедия унесла жизни семи человек, сообщили в пресс-службе МЧС.
Работа пожарных на месте пожара в СНТ "Снегирь" в городском округе Истра Московской области. Видео © Telegram / МЧС России
"На пожаре в Подмосковье обнаружено тело ещё одного погибшего", — сказано в публикации.
Напомним, в хостеле в СНТ "Снегирь" в четыре часа утра вспыхнул пожар. Огонь оперативно локализовали на площади 80 квадратных метров, но постояльцы даже не пытались спастись, поскольку спали. Изначально сообщалось о шести погибших и двух пострадавших. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".
Telegram / МЧС России