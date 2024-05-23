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Регион
23 мая, 08:26

Тело седьмого погибшего нашли на пепелище сгоревшего хостела под Истрой

МЧС сообщило о ещё одной жертве пожара в СНТ "Снегирь" в Подмосковье

На месте пожара в хостеле в СНТ "Снегирь" деревни Падиково подмосковной Истры обнаружили тело ещё одного погибшего. Таким образом, трагедия унесла жизни семи человек, сообщили в пресс-службе МЧС.

Работа пожарных на месте пожара в СНТ "Снегирь" в городском округе Истра Московской области. Видео © Telegram / МЧС России

"На пожаре в Подмосковье обнаружено тело ещё одного погибшего", сказано в публикации.

Напомним, в хостеле в СНТ "Снегирь" в четыре часа утра вспыхнул пожар. Огонь оперативно локализовали на площади 80 квадратных метров, но постояльцы даже не пытались спастись, поскольку спали. Изначально сообщалось о шести погибших и двух пострадавших. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".

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Обложка ©

Telegram / МЧС России

Юрий Лысенко
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