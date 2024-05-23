Стал известен владелец хостела под Истрой, где во сне заживо сгорели 7 человек

Устроенный в частном коттедже под Истрой хостел, в котором сегодня утром заживо сгорели 7 человек, был открыт 23-летним гражданином Узбекистана. Места в нём преимущественно бронировали компании, чьи сотрудники работали вахтовым методом, пишет SHOT.

Пожар в хостеле в подмосковном СНТ "Снегирь" и его последствия. Видео © SHOT

Очевидцы происшествия рассказали, что утром их разбудил громкий лай собак, испуганных пожаром. Пламя распространялось с огромной скоростью, но начать тушение огнеборцам сразу не удалось — местный клуб спортивной конной езды отказал им в доступе к своему гидранту, поэтому за водой пришлось ехать километр.

Одна из постоялиц спаслась из пожара, выпрыгнув из окна второго этажа. В итоге она сильно пострадала, получив сотрясение, закрытую черепно-мозговую травму, перелом плечевой кости и отравление дымом. Её доставили в больницу Истры, в пожаре у неё сгорели все документы и телефон.

Интерьер сгоревшего хостела. Фото © SHOT