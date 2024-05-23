Стал известен владелец хостела под Истрой, где во сне заживо сгорели 7 человек
SHOT: Сгоревший в Подмосковье хостел открыл 23-летний гражданин Узбекистана
Устроенный в частном коттедже под Истрой хостел, в котором сегодня утром заживо сгорели 7 человек, был открыт 23-летним гражданином Узбекистана. Места в нём преимущественно бронировали компании, чьи сотрудники работали вахтовым методом, пишет SHOT.
Пожар в хостеле в подмосковном СНТ "Снегирь" и его последствия. Видео © SHOT
Очевидцы происшествия рассказали, что утром их разбудил громкий лай собак, испуганных пожаром. Пламя распространялось с огромной скоростью, но начать тушение огнеборцам сразу не удалось — местный клуб спортивной конной езды отказал им в доступе к своему гидранту, поэтому за водой пришлось ехать километр.
Одна из постоялиц спаслась из пожара, выпрыгнув из окна второго этажа. В итоге она сильно пострадала, получив сотрясение, закрытую черепно-мозговую травму, перелом плечевой кости и отравление дымом. Её доставили в больницу Истры, в пожаре у неё сгорели все документы и телефон.
Интерьер сгоревшего хостела. Фото © SHOT
Жители деревни Падиково, в которой стоял злополучный коттедж, рассказали, что уже давно хотели избавиться от хостела, и обращались по этому поводу в разные инстанции, но так и не добились результатов. Владелица дома по имени Алёна, сдававшая здание в аренду, сейчас находится на допросе в Следственном комитете.
Напомним, возгорание в хостеле в одном из коттеджей в СНТ "Снегирь" произошло около четырёх часов утра. Приступив к тушению, пожарные быстро смогли локализовать пламя на площади 80 квадратных метров, однако несколько постояльцев погибли без единого шанса на спасение, ведь в момент начала пожара они спали. Сперва сообщалось о шестерых жертвах огня и двоих пострадавших. СК завёл уголовное дело в рамках статьи "Причинение смерти по неосторожности двум и более людям". Позже в МЧС сообщили о седьмом погибшем.