В Бибиреве горят "Смешные цены" на площади 40 кв. метров. Life.ru публикует видео
Пожар в торговом комплексе на северо-востоке Москвы потушен
В Москве горит торговый центр на улице Плещеева в районе Бибирево. По предварительным данным, очаг возгорания находится в магазине "Смешные цены". На месте дежурит скорая. Информация о пострадавших уточняется.
Видео © Life.ru
Площадь возгорания составила 40 кв. метров. Огонь оперативно локализовали и потушили.
А ранее в районе Люблино в Москве произошёл сильный пожар. Горели ресторан и банкетный зал "Ашкым" на Краснодарской улице.
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