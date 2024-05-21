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Регион
21 мая, 06:52

В Бибиреве горят "Смешные цены" на площади 40 кв. метров. Life.ru публикует видео

Пожар в торговом комплексе на северо-востоке Москвы потушен

В Москве горит торговый центр на улице Плещеева в районе Бибирево. По предварительным данным, очаг возгорания находится в магазине "Смешные цены". На месте дежурит скорая. Информация о пострадавших уточняется.

Видео © Life.ru

Площадь возгорания составила 40 кв. метров. Огонь оперативно локализовали и потушили.

А ранее в районе Люблино в Москве произошёл сильный пожар. Горели ресторан и банкетный зал "Ашкым" на Краснодарской улице.

Обложка ©

Life.ru

Марина Калегина
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