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20 мая, 17:11

Мощный пожар в московском ресторане: частично обрушилась кровля, посетители успели выбежать

В Москве загорелся ресторан на площади 350 квадратных метров, обрушилась кровля

В районе Люблино в Москве произошёл сильный пожар. Как сообщает SHOT, горят ресторан и банкетный зал "Ашкым" на Краснодарской улице.

В Москве в районе Люблино загорелся ресторан. Видео © Telegram / SHOT

Площадь пожара сначала составляла 200 квадратных метров, однако потом увеличилась до 350 квадратов. У здания частично обрушилась кровля. Из заведения вышли сотрудники и посетители — в общей сложности их 12 человек. По предварительным данным, пострадавших нет. На месте работают сотрудники экстренных служб — они уже локализовали возгорание.

Пожар в здании управы района Соколиная Гора в Москве локализован
Пожар в здании управы района Соколиная Гора в Москве локализован

Ранее Life.ru писал, что загорелся ресторан в Санкт-Петербурге. Очаг находился в "Чайхоне", расположенной на первом этаже жилого дома и имеющей наружную пристройку.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Никита Осипов
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