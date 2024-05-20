Мощный пожар в московском ресторане: частично обрушилась кровля, посетители успели выбежать

В районе Люблино в Москве произошёл сильный пожар. Как сообщает SHOT , горят ресторан и банкетный зал "Ашкым" на Краснодарской улице.

Площадь пожара сначала составляла 200 квадратных метров, однако потом увеличилась до 350 квадратов. У здания частично обрушилась кровля. Из заведения вышли сотрудники и посетители — в общей сложности их 12 человек. По предварительным данным, пострадавших нет. На месте работают сотрудники экстренных служб — они уже локализовали возгорание.