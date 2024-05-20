В Петербурге загорелся ресторан на площади 60 квадратных метров

В Приморском районе Санкт-Петербурга загорелся ресторан. Очаг находится в "Чайхоне", расположенной на первом этаже жилого дома и имеющей наружную пристройку. По данным регионального управления МЧС, огонь охватил 60 квадратных метров.

"20 мая в 11:18 поступило сообщение о пожаре по адресу: Приморский район, Богатырский проспект, дом 55, корпус 1. К ликвидации пожара привлечено от МЧС четыре единицы техники и 20 человек личного состава", — отметили в ведомстве.