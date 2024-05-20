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20 мая, 09:26

В Петербурге загорелся ресторан на площади 60 квадратных метров

МЧС: В Петербурге горит ресторан на площади 60 квадратов, пострадавших нет

В Приморском районе Санкт-Петербурга загорелся ресторан. Очаг находится в "Чайхоне", расположенной на первом этаже жилого дома и имеющей наружную пристройку. По данным регионального управления МЧС, огонь охватил 60 квадратных метров.

В Петербурге загорелся ресторан. Видео © Telegram / Петербург с огоньком

"20 мая в 11:18 поступило сообщение о пожаре по адресу: Приморский район, Богатырский проспект, дом 55, корпус 1. К ликвидации пожара привлечено от МЧС четыре единицы техники и 20 человек личного состава", — отметили в ведомстве.

Предварительно, пострадавших нет. Причины возгорания выясняются. На месте наблюдается сильное задымление. Спасателям уже удалось ликвидировать открытое горение.

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Пожар в здании управы района Соколиная Гора в Москве локализован

Ранее Life.ru писал о пожаре в промышленном цехе в Санкт-Петербурге, в результате которого обрушилась кровля. Уточнялось, что на месте ЧП работают более 30 спасателей и восемь единиц техники.

Обложка ©

Telegram / Петербург с огоньком

Никита Осипов
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