В Петербурге загорелся ресторан на площади 60 квадратных метров
МЧС: В Петербурге горит ресторан на площади 60 квадратов, пострадавших нет
В Приморском районе Санкт-Петербурга загорелся ресторан. Очаг находится в "Чайхоне", расположенной на первом этаже жилого дома и имеющей наружную пристройку. По данным регионального управления МЧС, огонь охватил 60 квадратных метров.
В Петербурге загорелся ресторан. Видео © Telegram / Петербург с огоньком
"20 мая в 11:18 поступило сообщение о пожаре по адресу: Приморский район, Богатырский проспект, дом 55, корпус 1. К ликвидации пожара привлечено от МЧС четыре единицы техники и 20 человек личного состава", — отметили в ведомстве.
Предварительно, пострадавших нет. Причины возгорания выясняются. На месте наблюдается сильное задымление. Спасателям уже удалось ликвидировать открытое горение.
Ранее Life.ru писал о пожаре в промышленном цехе в Санкт-Петербурге, в результате которого обрушилась кровля. Уточнялось, что на месте ЧП работают более 30 спасателей и восемь единиц техники.
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