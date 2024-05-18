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Регион
18 мая, 18:25

При пожаре в цеху в Петербурге обрушилась кровля

МЧС: Площадь пожара в цеху в Петербурге увеличилась до 600 кв. метров

Огонь продолжает разгораться в промышленном цеху в Санкт-Петербурге. В настоящий момент пожар охватил уже 400 квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

Тушение пожара в цеху в Петербурге. Видео © Telegram / МЧС России

Кроме того, произошло частичное обрушение кровли на 400 квадратных метрах.

Напомним, сегодня вечером стало известно о пожаре в промышленном цеху, расположенном на Автобусной улице. Ему был присвоен дополнительный номер 1-БИС. Уточнялось, что на месте ЧП работает более 30 спасателей и восемь единиц техники.

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Telegram / МЧС России

Николь Вербер
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