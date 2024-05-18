При пожаре в цеху в Петербурге обрушилась кровля

Огонь продолжает разгораться в промышленном цеху в Санкт-Петербурге. В настоящий момент пожар охватил уже 400 квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

Напомним, сегодня вечером стало известно о пожаре в промышленном цеху, расположенном на Автобусной улице. Ему был присвоен дополнительный номер 1-БИС. Уточнялось, что на месте ЧП работает более 30 спасателей и восемь единиц техники.