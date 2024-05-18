При пожаре в цеху в Петербурге обрушилась кровля
МЧС: Площадь пожара в цеху в Петербурге увеличилась до 600 кв. метров
Огонь продолжает разгораться в промышленном цеху в Санкт-Петербурге. В настоящий момент пожар охватил уже 400 квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.
Тушение пожара в цеху в Петербурге. Видео © Telegram / МЧС России
Кроме того, произошло частичное обрушение кровли на 400 квадратных метрах.
Напомним, сегодня вечером стало известно о пожаре в промышленном цеху, расположенном на Автобусной улице. Ему был присвоен дополнительный номер 1-БИС. Уточнялось, что на месте ЧП работает более 30 спасателей и восемь единиц техники.
Telegram / МЧС России