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18 мая, 16:39

В Петербурге загорелось здание промышленного цеха

Пожар произошёл на Автобусной улице в Санкт-Петербурге. Там загорелся промышленный цех. Кадры с места ЧП публикует "Mash на Мойке".

Пожар в цеху на Автобусной улице. Видео © Telegram / "Mash на Мойке"

По данным МЧС, горит здание цеха для хранения полиэтилена. Площадь пожара уже увеличилась до 400 квадратных метров, ему присвоен дополнительный номер 1-БИС. В настоящее время на месте ЧП работает более 30 спасателей и восемь единиц техники.

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Ранее крупный пожар охватил торговый центр в Магнитогорске Челябинской области. Возгорание локализовали на площади 150 квадратных метров. Однако жертв избежать не удалось — сообщалось об одной погибшей женщине. В тушении были задействованы 36 специалистов и 11 единиц техники.

Обложка ©

"Mash на Мойке"

Николь Вербер
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