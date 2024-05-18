В Петербурге загорелось здание промышленного цеха
Пожар произошёл на Автобусной улице в Санкт-Петербурге. Там загорелся промышленный цех. Кадры с места ЧП публикует "Mash на Мойке".
Пожар в цеху на Автобусной улице. Видео © Telegram / "Mash на Мойке"
По данным МЧС, горит здание цеха для хранения полиэтилена. Площадь пожара уже увеличилась до 400 квадратных метров, ему присвоен дополнительный номер 1-БИС. В настоящее время на месте ЧП работает более 30 спасателей и восемь единиц техники.
Ранее крупный пожар охватил торговый центр в Магнитогорске Челябинской области. Возгорание локализовали на площади 150 квадратных метров. Однако жертв избежать не удалось — сообщалось об одной погибшей женщине. В тушении были задействованы 36 специалистов и 11 единиц техники.