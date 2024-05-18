В Петербурге загорелось здание промышленного цеха

Пожар произошёл на Автобусной улице в Санкт-Петербурге. Там загорелся промышленный цех. Кадры с места ЧП публикует "Mash на Мойке".

Пожар в цеху на Автобусной улице. Видео © Telegram / "Mash на Мойке"

По данным МЧС, горит здание цеха для хранения полиэтилена. Площадь пожара уже увеличилась до 400 квадратных метров, ему присвоен дополнительный номер 1-БИС. В настоящее время на месте ЧП работает более 30 спасателей и восемь единиц техники.