Пожар в здании управы района Соколиная Гора в Москве локализован
Возгорание в здании управы района Соколиная Гора локализовано. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
Пожар в здании управы района Соколиная Гора в Москве локализован. Видео © Life.ru
"Столичные огнеборцы локализовали пожар на востоке Москвы", — информировали в ведомстве.
МЧС Москвы сообщило в телеграм-канале, что, предварительно, возгорание произошло на втором этаже здания, а дальше огонь по перекрытиям перескочил на кровлю. В тушении участвуют 107 специалистов и 33 единицы техники.
Ранее Life.ru писал, что на востоке Москвы произошёл пожар в торгово-офисном здании, где располагается управа района Соколиная Гора, речь шла о 800 квадратных метрах. Позже ГУ МЧС РФ по Москве сообщило, что площадь возгорания увеличилась до 1200 квадратов.
Кадр из видео Life.ru