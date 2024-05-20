Пожар в здании управы района Соколиная Гора в Москве локализован

Возгорание в здании управы района Соколиная Гора локализовано. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

МЧС Москвы сообщило в телеграм-канале, что, предварительно, возгорание произошло на втором этаже здания, а дальше огонь по перекрытиям перескочил на кровлю. В тушении участвуют 107 специалистов и 33 единицы техники.