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20 мая, 00:06

Пожар в здании управы района Соколиная Гора в Москве локализован

Возгорание в здании управы района Соколиная Гора локализовано. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

Пожар в здании управы района Соколиная Гора в Москве локализован. Видео © Life.ru

"Столичные огнеборцы локализовали пожар на востоке Москвы", — информировали в ведомстве.

Появилось видео тушения мощного пожара в здании управы на востоке Москвы
Появилось видео тушения мощного пожара в здании управы на востоке Москвы

МЧС Москвы сообщило в телеграм-канале, что, предварительно, возгорание произошло на втором этаже здания, а дальше огонь по перекрытиям перескочил на кровлю. В тушении участвуют 107 специалистов и 33 единицы техники.

Ранее Life.ru писал, что на востоке Москвы произошёл пожар в торгово-офисном здании, где располагается управа района Соколиная Гора, речь шла о 800 квадратных метрах. Позже ГУ МЧС РФ по Москве сообщило, что площадь возгорания увеличилась до 1200 квадратов.

Обложка ©

Кадр из видео Life.ru

Лариса Сафронова
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