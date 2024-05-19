На востоке Москвы загорелось здание управы района
ТАСС: В Москве произошёл пожар в здании управы района Соколиная Гора
На востоке Москвы произошёл пожар в здании управы района Соколиная Гора. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
"В здании 5А на Щербаковской улице произошёл пожар, ему присвоен повышенный ранг сложности", — передаёт агентство.
По предварительным данным, площадь пожара составляет 800 квадратных метров. В здании помимо управы также находится бар.
Ранее крупный пожар произошёл в ТЦ в Магнитогорске. Огонь охватил 150 квадратных метров. В результате инцидента погибла женщина.
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