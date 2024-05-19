На востоке Москвы загорелось здание управы района

На востоке Москвы произошёл пожар в здании управы района Соколиная Гора. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

"В здании 5А на Щербаковской улице произошёл пожар, ему присвоен повышенный ранг сложности", — передаёт агентство.

По предварительным данным, площадь пожара составляет 800 квадратных метров. В здании помимо управы также находится бар.