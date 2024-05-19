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19 мая, 20:34

Появилось видео тушения мощного пожара в здании управы на востоке Москвы

МЧС: Площадь пожара в здании на востоке Москвы выросла до 1200 квадратов

Площадь пожара в здании управы московского района Соколиная Гора на востоке столицы выросла до 1200 квадратных метров. Об этом сообщили в МЧС России.

Тушение крупного пожара в здании управы района Соколиная Гора на востоке Москвы. Видео © Telegram / МЧС России

Помимо этого, сообщается, что на месте работают 60 специалистов и 17 единиц техники. Сведений о пострадавших не поступало. Ведомство также опубликовало видеозапись тушения пожара.

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Ранее Life.ru писал, что на востоке Москвы произошёл пожар в здании управы района Соколиная Гора. Сообщалось, что там также находится бар.

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Telegram / МЧС России

Алексей Соловьёв
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