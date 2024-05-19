Появилось видео тушения мощного пожара в здании управы на востоке Москвы
МЧС: Площадь пожара в здании на востоке Москвы выросла до 1200 квадратов
Площадь пожара в здании управы московского района Соколиная Гора на востоке столицы выросла до 1200 квадратных метров. Об этом сообщили в МЧС России.
Тушение крупного пожара в здании управы района Соколиная Гора на востоке Москвы. Видео © Telegram / МЧС России
Помимо этого, сообщается, что на месте работают 60 специалистов и 17 единиц техники. Сведений о пострадавших не поступало. Ведомство также опубликовало видеозапись тушения пожара.
Ранее Life.ru писал, что на востоке Москвы произошёл пожар в здании управы района Соколиная Гора. Сообщалось, что там также находится бар.
Telegram / МЧС России