Появилось видео тушения мощного пожара в здании управы на востоке Москвы

Площадь пожара в здании управы московского района Соколиная Гора на востоке столицы выросла до 1200 квадратных метров. Об этом сообщили в МЧС России.

Тушение крупного пожара в здании управы района Соколиная Гора на востоке Москвы. Видео © Telegram / МЧС России

Помимо этого, сообщается, что на месте работают 60 специалистов и 17 единиц техники. Сведений о пострадавших не поступало. Ведомство также опубликовало видеозапись тушения пожара.