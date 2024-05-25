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Регион
25 мая, 10:24

В Крыму загорелся коттедж на площади более тысячи квадратных метров

Кадр с места пожара в Сакском районе Крыма. Обложка © Telegram / ЧП / Крым

Кадр с места пожара в Сакском районе Крыма. Обложка © Telegram / ЧП / Крым

В Сакском районе Крыма тушат горящий коттедж. Как сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС России, возгорание удалось локализовать на площади 1,1 тысячи квадратных метров.

Инцидент произошёл утром 25 мая в селе Прибрежное на улице Коломицкой. Из-за возгорания коттеджа возникло задымление дороги. Для того чтобы обеспечить безопасность, власти ограничили движение транспорта по дороге Симферополь – Евпатория. Объехать этот участок, как пояснил в телеграм-канале глава Минтранса Крыма, можно через село Вересаево.

В МЧС уточнили, что к тушению пожара привлечено 45 человек и 13 единиц техники. Предварительно, обошлось без пострадавших.

Ранее Life.ru рассказывал о трагедии, которая случилась в Иркутской области. Там во время пожара в частном доме погибла четырёхлетняя девочка.

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Наталья Исакова
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