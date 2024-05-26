В Подольске ликвидировали открытое горение на складе с газовыми баллонами

В Подольске ликвидировали открытое горение с газовыми баллонами. Как сообщает ГУ МЧС по Московской области, площадь пожара составила 500 квадратных метров.

Открытое горение в Подольске ликвидировано, пострадавших нет. Видео © Telegram / МЧС Московской области

"25 мая в 22:49 поступило сообщение о пожаре в деревне Северово Подольского городского округа. Прибывшие пожарно-спасательные подразделения установили, что на открытой площадке происходит горение разобранного строения и четырёх вагончиков на общей площади 500 квадратных метров", — проинформировало ведомство в телеграм-канале.

К половине первого ночи силами шести отделений на основной пожарной технике открытое горение было ликвидировано. Предварительно, пострадавших нет. В настоящее время продолжается работа по проливке и разборке.