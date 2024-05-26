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25 мая, 21:29

В Подольске произошёл мощный пожар на складе с газовыми баллонами, жители слышали взрыв

SHOT: В Подольске произошёл мощный пожар на складе с газовыми баллонами

В Подольске произошёл мощный пожар на складе с газовыми баллонами. Некоторые жители города утверждают, что перед этим слышали взрыв.

Пожар на складе с газовыми баллонами в Подольске. Видео © SHOT

По словам очевидцев, взрыв прогремел около 00:20. Затем у местных складских помещений на Кутузовской улице появились языки пламени. Дым от пожара виден за несколько километров от места происшествия. По предварительным данным, там находится склад по продаже технических и медицинских газовых баллонов.

Точной информации о причине возникновения пожара и пострадавших нет. На месте работает несколько расчётов МЧС.

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Ранее Life.ru писал, что в Подмосковье был арестован арендатор сгоревшего хостела, где погибло восемь человек. На суде его адвокат пытался выбить телефон у корреспондента SHOT.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Tsuguliev

Никита Никонов
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