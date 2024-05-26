В Подольске произошёл мощный пожар на складе с газовыми баллонами, жители слышали взрыв
SHOT: В Подольске произошёл мощный пожар на складе с газовыми баллонами
В Подольске произошёл мощный пожар на складе с газовыми баллонами. Некоторые жители города утверждают, что перед этим слышали взрыв.
Пожар на складе с газовыми баллонами в Подольске. Видео © SHOT
По словам очевидцев, взрыв прогремел около 00:20. Затем у местных складских помещений на Кутузовской улице появились языки пламени. Дым от пожара виден за несколько километров от места происшествия. По предварительным данным, там находится склад по продаже технических и медицинских газовых баллонов.
Точной информации о причине возникновения пожара и пострадавших нет. На месте работает несколько расчётов МЧС.
Ранее Life.ru писал, что в Подмосковье был арестован арендатор сгоревшего хостела, где погибло восемь человек. На суде его адвокат пытался выбить телефон у корреспондента SHOT.
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