В Подольске произошёл мощный пожар на складе с газовыми баллонами, жители слышали взрыв

В Подольске произошёл мощный пожар на складе с газовыми баллонами. Некоторые жители города утверждают, что перед этим слышали взрыв.

Пожар на складе с газовыми баллонами в Подольске. Видео © SHOT

По словам очевидцев, взрыв прогремел около 00:20. Затем у местных складских помещений на Кутузовской улице появились языки пламени. Дым от пожара виден за несколько километров от места происшествия. По предварительным данным, там находится склад по продаже технических и медицинских газовых баллонов.

Точной информации о причине возникновения пожара и пострадавших нет. На месте работает несколько расчётов МЧС.