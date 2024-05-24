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Регион
24 мая, 18:34

На суде адвокат арендатора сгоревшего в Истре хостела пытался выбить телефон у корреспондента SHOT

В Подмосковье арестован арендатор сгоревшего хостела, где погибли восемь человек

Подмосковный Истринский суд арестовал арендатора хостела, при пожаре в котором заживо сгорели восемь человек — сотрудники подрядчика Ozon. Об этом сообщает SHOT, публикуя кадры с заседания. Без инцидентов, кстати, не обошлось. Ещё до судебного заседания адвокат подсудимого нагрубил корреспонденту и применил силу — дважды попытался выбить телефон из его рук.

Инцидент произошёл перед началом судебного заседания. Видео © SHOT

Было принято решение отправить Музаффархона Миртозаева в СИЗО до 23 июля. А линия защиты строилась на том, что фигурант дела является фиктивным арендатором: подсудимый заявил, что работает в некой фирме, директор которой дал ему деньги и поручил снять этот "хостел" для их компании.

При этом следователи считают, что у Миртозаева были подельники. Их уже устанавливают. Свою вину он, кстати, так и не признал.

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Напомним, 23 мая загорелся подмосковный хостел, расположенный в СНТ "Снегирь". Погибли восемь постояльцев, которых огонь застал спящими. Ещё один человек доставлен с ожогами в больницу. Возбуждено уголовное дело. Владельцем хостела оказался 23-летний иностранец. Он взял коттедж в аренду и устроил там нелегальную гостиницу для приезжих. В тот же день его задержали.

Обложка ©

SHOT

Николь Вербер
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