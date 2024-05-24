На суде адвокат арендатора сгоревшего в Истре хостела пытался выбить телефон у корреспондента SHOT

Подмосковный Истринский суд арестовал арендатора хостела, при пожаре в котором заживо сгорели восемь человек — сотрудники подрядчика Ozon. Об этом сообщает SHOT, публикуя кадры с заседания. Без инцидентов, кстати, не обошлось. Ещё до судебного заседания адвокат подсудимого нагрубил корреспонденту и применил силу — дважды попытался выбить телефон из его рук.

Инцидент произошёл перед началом судебного заседания. Видео © SHOT

Было принято решение отправить Музаффархона Миртозаева в СИЗО до 23 июля. А линия защиты строилась на том, что фигурант дела является фиктивным арендатором: подсудимый заявил, что работает в некой фирме, директор которой дал ему деньги и поручил снять этот "хостел" для их компании.