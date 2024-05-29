МЧС предупредило о повышенной угрозе пожаров в Москве из-за жары

Москвичей предупредили о высокой опасности пожаров в столице с 30 мая по 1 июня. Об этом говорится на официальном сайте Главного управления Министерства чрезвычайных ситуаций по городу.

"Уважаемые москвичи и гости столицы! По прогнозам синоптиков Росгидромет, в период с 30 мая по 01 июня в Москве сохранится высокая пожароопасность 4-го класса. В связи с жаркой погодой Главное управление МЧС России по г. Москве рекомендует соблюдать требования пожарной безопасности, исключить обращение с открытым огнём. Будьте бдительны и внимательны!" — говорится в экстренном предупреждении ведомства.